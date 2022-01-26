26.01.2022 (21:30)

Сотрудники ВАИ Тульского гарнизона сопроводили колонну техники Тульского соединения ВДВ, обеспечивающую лыжный переход в честь 80-летия Вяземской десантной операции

Колонна техники, задействованная в обеспечении лыжного перехода в честь 80-летия Вяземской воздушно-десантной операции, выдвинулась из Тулы к месту старта команд в г. Раменское Московской области, где 27 января состоится старт патриотической акции, посвященной этой знаменательной дате.

Большую роль в беспрепятственном и быстром движении колонны к месту старта сыграли сотрудники 71-й военной автомобильной инспекции (ВАИ0 Тульского гарнизона.

Непосредственно перед выездом колонны сотрудниками ВАИ были проведены проверки документов, дающих право на перевозку личного состава и грузов, маршрутная и путевая документация, а также наличие специальных и сигнальных средств обозначения пеших автомобильных колонн.

По установленному сигналу колонна начала движение для проведения данного мероприятия. Сотрудники 71-й ВАИ осуществили беспрепятственное движение колонн и сопровождение к месту старта лыжного перехода.

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