26.01.2022 (21:00)

В Саратове артиллеристы ВВО приступили к обучению минометных подразделений в учебном подразделении «Стальная вьюга»

В Саратове артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) приступили к обучению по специальному циклу подготовки минометных подразделений в учебном подразделении «Стальная вьюга».

Подготовка проходит на базе учебного центра боевого применения (артиллерии), к ней будет привлечены штатные минометные расчеты и отделения управления минометных батарей.

За период обучения минометные расчеты совершенствуют практические навыки по отработке нормативов по специальной и технической подготовке, вождению, выполняют огневые задачи с боевой стрельбой из миномета полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, изучают правила исполнения команд при подготовке и ведении огня командирами расчетов, порядок подачи команд при корректировании огня, построение параллельного веера по буссоли старшего офицера батареи, отработку документов командира миномета, расчет индивидуальных поправок и заполнение таблиц индивидуальных поправок.

В состав учебного подразделения, осуществляющего подготовку минометных подразделений, входят победители и призеры конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня».

В зимнем периоде обучения 2022 года подготовку пройдут 24 минометных расчета и шесть отделений управлений минометных батарей ВВО.

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