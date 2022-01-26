26.01.2022 (20:45)
В Главном управлении военной полиции Минобороны России прошла штабная тренировка
Сегодня в Главном управлении военной полиции (ГУВП) Минобороны России прошла штабная тренировка. В ней принял участие личный состав ГУВП, территориальных органов и воинской части, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.
В ходе тренировки были отработаны практические навыки управления органами военной полиции в условиях нарастания угрозы агрессии.
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