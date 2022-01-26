26.01.2022 (18:15)

В Международном военном центре состоялось заседание экспертной группы по учреждению медали «За вклад в укрепление мира»

В Международном военном центре состоялось заседание экспертной группы по учреждению медали «За вклад в укрепление мира».

В заседании приняли участие представители вооруженных сил Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

С инициативой об учреждении этой награды выступило Министерство обороны Российской Федерации, рассматривая сотрудничество в формате СНГ как фактор обеспечения мира, стабильности, добрососедских отношений и утверждения гуманистических ценностей.

Открывая заседание, секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин отметил значимость инициативы Минобороны России в деле признания вклада граждан государств содружества в укрепление мира и международной безопасности.

Медаль Содружества Независимых Государств «За вклад в укрепление мира» будет являться единым межгосударственным знаком отличия, отражающим признание особых личных заслуг и отличий граждан государств СНГ, а также представителей других государств в укреплении мира и поддержании международной безопасности.

Медалью будут награждаться граждане государств содружества за активную деятельность по обеспечению международного мира и безопасности, проведению международных мероприятий, направленных на поддержание мира, развитие многогранного сотрудничества и дружественных отношений между странами и народами, за личный вклад в развитие международного военного сотрудничества, осуществление миротворческой деятельности и гуманитарного разминирования, за отличия в проведении культурных, спортивных, гуманитарных мероприятий и акций, направленных на поддержание мира, развитие дружественных отношений и утверждение гуманистических ценностей, а также за другие заслуги и личный вклад в обеспечение мирного развития государств СНГ.

Граждане других государств также могут награждаться за особый личный вклад в развитие взаимодействия с государствами содружества по вопросам поддержания мира, содействия проведению гуманитарных миссий, за развитие сотрудничества, участие в подготовке и проведении миротворческих, гуманитарных, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

Награждение медалью будет производиться решением Совета министров обороны государств – участников СНГ.

В ходе работы экспертной группы участники рассмотрели и согласовали комплект документов, необходимых для внесения в установленном порядке на рассмотрение Советом министров обороны государств – участников СНГ на его очередном заседании.

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