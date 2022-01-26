26.01.2022 (18:00)

В Санкт-Петербурге открылся музей, посвященный блокадной медицине

Сегодня, накануне 78 годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялось открытие уникальной выставки, посвященной оказанию медицинской помощи во время блокады города на Неве.

Музей блокадной медицины — первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941–1944 годах. На выставке представлены редкие документы и уникальные артефакты, рассказывающие о малоизвестных страницах истории лечебных учреждений города во время Великой Отечественной войны, о героическом труде врачей и медицинских сестер на Ленинградском и Волховском фронтах.

Одно из центральных мест экспозиции отдано отреставрированному санитарному автомобилю ГАЗ-АА, подлинному предмету из собрания Военно-медицинского музея. Легендарные «полуторки» в годы Великой Отечественной войны перевезли по Дороге жизни более 20 тыс. раненых и больных из блокадного Ленинграда.

В Музее блокадной медицины также впервые представлены уникальные документы из фондов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, в которых представлена деятельность больницы Софьи Перовской за 1943 год, раскрыты особенности работы лечебных подразделений, трудности снабжения и повседневной жизни.

Экспозиция размещена на территории Военно-медицинского музея — музея медицины России и военно-медицинской службы, который называют «медицинским Эрмитажем». Музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.

«Музей блокадной медицины — символ подвига медиков блокадного Ленинграда. Создание музея — это одно из направлений деятельности по сохранению памяти о защитниках нашего города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия, самоотверженности и стойкости», — сказал в ходе церемонии открытия экспозиции директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко.

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