26.01.2022 (20:00)

Военнослужащие РФ в Киргизии учились отражать атаку беспилотников

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объединенной российской военной базы в Киргизии отразили условную атаку ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов в ходе учения, завершившегося сегодня.

По замыслу учения, разведывательные и ударные дроны условного противника попытались войти в воздушное пространство жилой и административной зоны российского военного объекта для нанесения условного бомбового удара и фотосъемки.

Получив сигнал к действиям, специалисты российского соединения применили комплекс радиоэлектронной борьбы «Силок», выявив частоты управления дронов и запеленговали их координаты и каналы управления.

Затем, используя программные средства комплекса «Поле-21», специалисты РЭБ предотвратили подлет беспилотников в защищаемую зону, подавив их систему спутниковой навигации. В ходе радиоэлектронного воздействия дроны условного противника были отведены на безопасное расстояние и условно уничтожены силами дежурного подразделения противодействия терроризму.

Тренировки по противодействию беспилотной авиации в соединении проводятся ежедневно и организованы для своевременного выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другим техническим средствам, которые способны вести разведку или использоваться в качестве средств нападения.

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