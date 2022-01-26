26.01.2022 (19:45)

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота выполнили ракетно-пушечные стрельбы в Калининградской области

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота в рамках планового учения сил Балтийского флота уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области.

В ходе учебно-боевых полетов вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот, вопросы огневой поддержки подразделений береговых войск флота, а также ведения воздушной разведки.

Во время вылетов на боевое применение пилоты выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых ракет, а также стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 10 экипажей вертолетов.

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