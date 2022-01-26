26.01.2022 (19:30)

В войсках ЗВО проведена масштабная радиотренировка в рамках плановой проверки боеготовности

Специалисты войск связи Западного военного округа (ЗВО) в рамках плановых мероприятий проверки боевой готовности приняли участие в масштабной радиотренировке, отработав обеспечение устойчивой и непрерывной связи между пунктами управления округа, объединения ВВС и ПВО, общевойсковых объединений и Балтийского флота.

«В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе современные комплексы П-260 «Редут», «Андромеда» и «Белозер», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Военнослужащие подразделений связи развернули радиостанции средней мощности «Артек», унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1 на базе бронетранспортеров, аппаратные станции и комплексы связи «Редут».

Также в рамках плановой проверки были отработаны вопросы маскировки полевых пунктов управления и защиты от атак беспилотных летательных аппаратов условного противника.

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