Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2022 (19:00)

Подразделения РЭБ совместно с расчётами ПВО общевойсковой армии ЗВО отразили атаку беспилотной авиации «противника» в Смоленской области

Военнослужащие отдельного батальона радиоэлектронной борьбы совместно с расчётами зенитно-ракетным комплексов «Тор-М2» общевойсковой армии Западного военного округа отразили атаку беспилотной авиации условного противника в Смоленской области.

На первом этапе учения военнослужащим подразделений РЭБ предстояла задача обнаружить и проанализировать сигнал от беспилотных летательных аппаратов условного противника при помощи современных комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск».

Благодаря оперативно полученной информации, зенитчики Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО усилили дополнительными расчётами дежурные подразделения войсковой ПВО, захватили свыше 50 низколетящих мишеней, имитирующих БпЛА и крылатые ракеты «противника», после чего успешно провели электронные пуски.

Всего в учениях приняло участие около 700 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 140 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане российский дивизион ЗРК С-300 отразил воздушный удар условного противника
Боевые расчеты С-300В ЦВО отразили воздушную атаку условного противника на учении в Кировской области
Морские пехотинцы Балтийского флота подняты по тревоге в рамках планового учения
Расчеты систем С-300В отразили ракетный удар условного противника в ходе тренировки в Московской области

Метки:
ПВО , Западный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false