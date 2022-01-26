26.01.2022 (19:00)

Подразделения РЭБ совместно с расчётами ПВО общевойсковой армии ЗВО отразили атаку беспилотной авиации «противника» в Смоленской области

Военнослужащие отдельного батальона радиоэлектронной борьбы совместно с расчётами зенитно-ракетным комплексов «Тор-М2» общевойсковой армии Западного военного округа отразили атаку беспилотной авиации условного противника в Смоленской области.

На первом этапе учения военнослужащим подразделений РЭБ предстояла задача обнаружить и проанализировать сигнал от беспилотных летательных аппаратов условного противника при помощи современных комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск».

Благодаря оперативно полученной информации, зенитчики Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО усилили дополнительными расчётами дежурные подразделения войсковой ПВО, захватили свыше 50 низколетящих мишеней, имитирующих БпЛА и крылатые ракеты «противника», после чего успешно провели электронные пуски.

Всего в учениях приняло участие около 700 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 140 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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