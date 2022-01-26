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26.01.2022 (19:15)

В Смоленской области новобранцы общевойсковой армии ЗВО выполнили свои первые учебные стрельбы из вооружения БТР-82А

В Смоленской области на полигоне Дорогобуж военнослужащие по призыву мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили свои первые учебные стрельбы из вооружения БТР-82А.

Предварительно мотострелки завершили курс теоретической подготовки, изучив требования безопасности, назначение и устройство оружия, прицельных приспособлений и боеприпасов к ним, сигналы и команды, подаваемые на занятиях, а также овладели навыками передвижения на поле боя.

Военнослужащие выполняли стрельбу по динамическим и появляющимся мишеням, имитирующим бронетехнику и гранатомётчиков противника. Для ликвидации целей на расстоянии до 1500 метров мотострелки использовали как автоматическую 30-мм пушку 2А72, так и 7,62-мм пулемёты ПКТМ.

Всего в учебных стрельбах приняло участие около 500 мотострелков общевойсковой армии ЗВО. Было поражено свыше 1,5 тыс. динамических и появляющихся мишеней.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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