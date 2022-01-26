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26.01.2022 (18:45)

В Нижегородской области гранатометчики ЗВО из молодого пополнения освоили новые способы противотанковой борьбы

В Нижегородской области военнослужащие осеннего призыва 2021 года гранатомётных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли курс по борьбе с танками.

Перед молодыми гранатомётчиками стояла задача отразить атаку прорвавшейся с фланга танковой роты условного противника. Благодаря возможностям заранее подготовленных фортификационных сооружений военнослужащие могли свободно перемещаться для выбора наиболее выгодных позиций.

Всего в занятиях с боевой стрельбой приняло участие около 80 гранатомётчиков общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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