26.01.2022 (18:45)
В Нижегородской области гранатометчики ЗВО из молодого пополнения освоили новые способы противотанковой борьбы
В Нижегородской области военнослужащие осеннего призыва 2021 года гранатомётных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли курс по борьбе с танками.
Перед молодыми гранатомётчиками стояла задача отразить атаку прорвавшейся с фланга танковой роты условного противника. Благодаря возможностям заранее подготовленных фортификационных сооружений военнослужащие могли свободно перемещаться для выбора наиболее выгодных позиций.
Всего в занятиях с боевой стрельбой приняло участие около 80 гранатомётчиков общевойсковой армии ЗВО.
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