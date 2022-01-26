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26.01.2022 (18:30)

Подразделения общевойсковой армии ЗВО выдвинулись на полигоны в Ленинградской области

В Ленинградской области подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) после подъема по сигналу учебной тревоги совершили марши на полигоны Лужский и Кирилловский. Плановые мероприятия проверки боевой готовности проводятся под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

«Офицерам штаба военного округа предстоит дать оценку действиям командиров подразделений на всех этапах проверки от получения оружия в казарме до доклада с командного пункта командующего объединением о готовности к выполнению дальнейших задач», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«Особое внимание будет уделено скрытному совершению маршей в режиме радиомолчания и маскировке в районах сосредоточения», – добавил командующий ЗВО.

Завершатся мероприятия плановой проверки боевой готовности в конце текущей недели, после чего подразделения продолжат обучение предметам боевой подготовки на общевойсковых полигонах.          

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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