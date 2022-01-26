26.01.2022 (17:45)

Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Суздалец» отрабатывают учебные задачи в акватории Черного моря

С экипажами малых противолодочных кораблей (МПК) «Ейск» и «Суздалец» Черноморского флота проведено учение по организации противовоздушной обороны и ведению морского боя одиночным кораблем.

Выполнив морские переходы каждый в свой назначенный район, экипажи отработали комплекс мероприятий по поиску, сопровождению и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с выполнением артиллерийских и зенитных ракетных стрельб по морским и воздушным целям.

Учение было направлено на отработку действий экипажей при возникновении одновременных угроз как с воздуха, так и с моря.

Ранее отряд кораблей Черноморского флота вышел в морские полигоны боевой подготовки для проведения учения в составе сил флота. Экипажи МПК «Ейск» и «Суздалец» в составе противолодочной корабельной ударной группы уже отработали поиск подводных лодок противника, а также постановку учебных минных заграждений на маршрутах возможных действий сил условного противника.

Всего в учении сил флота принимают участие порядка 20 кораблей и судов обеспечения из состава Черноморского флота.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе–феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к мероприятия боевой подготовки планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

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