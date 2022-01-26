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26.01.2022 (20:15)

Противолодочные корабли БФ в ходе учения выполнили артиллерийские стрельбы и отработали постановку минных заграждений

В рамках планового учения сил Балтийского флота (БФ) экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Алексин» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели в акватории Балтийского моря. В качестве мишени был задействован морской щит, имитирующий надводный корабль противника.

Боевые упражнения выполнялись на различных дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.

Кроме того, экипажи МПК осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных мин, которые позже обезвредили базовые тральщики «Новочебоксарск» и «Леонид Соболев».

Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и других плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

В плановом учении сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них — малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолёты и вертолёты морской авиации флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Учения , Корабли
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