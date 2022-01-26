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26.01.2022 (20:30)

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 Балтийского флота в рамках учения выполнили практические бомбометания

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в рамках планового учения отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в Калининградской области.

Лётчики выполнили полеты в заданный район, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание авиационными бомбами ОФАБ-100 с высот от 500 до 1100 метров по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику противника.

Все практические действия экипажей фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

В полетах было задействовано более десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ.

В плановом учении сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них — малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолёты и вертолёты морской авиации флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Самолеты , Западный военный округ
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