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26.01.2022 (17:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал бронзовым призером Кубка России по сноуборду

В Миассе на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» завершился 3 этап Кубка России по сноуборду. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов.

Среди мужчин 2008 года рождения и старше в дисциплине слоупстайл бронзовую медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Никита Абозовик, показав результат 60 очков.

Победу одержал представитель Челябинской области Илья Баскаков, набрав 100 очков.

Второе место занял Александр Смелов из Свердловской области (80 очков).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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