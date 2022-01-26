26.01.2022 (17:15)

Военный оркестр Военной академии РХБ защиты представит концертную программу из произведений Василия Соловьева-Седого

1 февраля 2022 года в Большом зале Государственной филармонии Костромской области состоится концерт сводного военного оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

Концертная программа будет состоять из популярных песен и оркестровых произведений композитора Василия Павловича Соловьева-Седого. В этом году исполняется 115 лет со дня его рождения. Любители духовой музыки услышат такие произведения мастера, как песни «Матросские ночи», «Мы, друзья, перелетные птицы», «Пора в путь-дорогу», «Марш нахимовцев», «Подмосковные вечера». Прозвучит музыка из кинофильмов «Первая перчатка» и «Небесный тихоход».

Вместе с военными музыкантами на сцену филармонии выйдут солисты Елена Санжаревская, Татьяна Сагина, Ольга Белкина, Владимир Волков, Татьяна Таланова. Слушатели познакомятся и с юными костромскими дарованиями Арсением Волковым, Юлией Родионовой и Марией Тигилаури. Украшением концертной программы станут выступления вокальных ансамблей «Поколение МВД» под управлением Екатерины Серебряковой и «Four men» под управлением Ларисы Корьевой. В финальной части концерта к военным музыкантам присоединится Костромской городской детско-юношеский духовой оркестр. В исполнении этого сводного коллектива, который будет включать около 100 военнослужащих и юных исполнителей, прозвучит песня-марш «Пора в путь-дорогу».

В этот вечер за дирижерским пультом будут стоять военные дирижеры, заслуженный работник культуры РФ Александр Клименко, Тимур Рахметуллин, Сергей Болдырев, Анатолий Зубарев. Руководитель и главный дирижер проекта – заслуженный работник культуры РФ подполковник Эдуард Клейн. В качестве ведущего концертной программы выступит профессор Костромского государственного университета Алексей Зябликов.

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