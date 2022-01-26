26.01.2022 (17:00)

В инженерные подразделения соединений РВСН в рамках плановых поставок поступило свыше 600 единиц современной инженерной техники

Последние несколько лет для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения характеризуются увеличенными темпами поставок специальной техники. Это связано с завершением разработки современных образцов, которые поступают в перевооружаемые ракетные соединения. Для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования созданы машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

С 2015 году соединения РВСН оснащаются современными образцами путепрокладчиков на колесном шасси, так как маршруты движения полков ПГРК, проходят не только в лесных массивах, но и по автомобильным дорогом с асфальтным покрытием, по которым передвижение гусеничной техники не представлялось возможным. Во взаимодействии c предприятиями промышленности разработана, принята на вооружение и запущена в серийное производство колесная дорожная машина (КДМ). В соединения РВСН поступило 15 единиц КДМ.

За последние годы в инженерные подразделения соединений РВСН планово поставлено более 600 единиц современной инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны, колёсные дорожные машины, разработанные специально для РВСН, и другие средства инженерного вооружения.

В период с 2019 по 2021 год соединения РВСН полностью обновлены современными автомобильными кранами. Продолжается поставка в войска современных образцов средств инженерного вооружения. В 2022 году спланирована поставка станций комплексной очистки воды СКО-10К, экскаваторов ЭОВ-3523 (3521М), инженерных машин разграждения.

Инженерные подразделения РВСН предназначены для выполнения всего комплекса задач инженерного обеспечения боевого дежурства соединений и воинских частей РВСН, связанных с инженерной подготовкой маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, усиления охраны и обороны объектов РВСН с применением инженерных заграждений, фортификационного оборудования полевых позиций и районов расположения войск, разминирования местности и объектов, проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях, маскировки подразделений на полевых позициях.

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