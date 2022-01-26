26.01.2022 (16:45)

Тематическая выставка, посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда, открылась в библиотеке Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ

В рамках работы по военно-политической пропаганде и агитации, а также по формированию у военнослужащих уважительного отношения к отечественной военной истории, в отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении из Улан-Удэ организована книжно-иллюстративная выставка «900 дней и ночей», посвященная одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда.

На выставке представлена документальная и историческая литература, отображающая хронику блокадного Ленинграда: карты, схемы, воспоминая участников блокады, фотографии.

Кроме того, военнослужащие могут ознакомиться с художественными произведениями о блокадном Ленинграде, в которых рассказывается о героизме и мужестве людей, пронесших непоколебимую веру в победу сквозь самые тяжелые испытания.

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