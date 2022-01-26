26.01.2022 (16:30)
В Таджикистане российский дивизион ЗРК С-300 отразил воздушный удар условного противника
В Таджикистане расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПС 201-й военной базы отразили воздушный удар условного противника по российским военным объектам.
В ходе учения дежурные силы отработали поиск, сопровождение и уничтожение средств воздушного нападения. Их поражение осуществлялось электронными пусками ракет во время полета целей на малых высотах с огибанием рельефа местности. Всего было выполнено 10 пусков.
Кроме того, в рамках учения, в котором было задействовано около 100 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС, оборудованию боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-й военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции дивизиона.
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