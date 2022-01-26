26.01.2022 (16:15)

Боевые расчеты С-300В ЦВО отразили воздушную атаку условного противника на учении в Кировской области

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В Центрального военного округа (ЦВО) поразили 20 целей и отразили воздушную атаку условного противника на учении в Кировской области.

В рамках учения расчеты С-300В распознали и сопроводили более 50 воздушных объектов, 20 из которых не отвечали на запросы системы опознавания. Координаты неопознанных воздушных объектов были переданы на пункт управления для принятия решения о поражении.

Зенитчики выполнили захват и электронные пуски ракет по воздушным целям, совершающим подлет к военным объектам, дислоцирующимся в регионе.

В результате учения боевые расчеты С-300 поразили 100% воздушных целей, которые осуществляли подлет с различным направлений и во всем диапазоне высот.

В учении сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск ЦВО было задействовано 20 единиц наземной военной и специальной техники, около 100 военнослужащих из числа боевых расчетов ЗРС С-300В.

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