26.01.2022 (16:00)

Морские тральщики «Иван Голубец», «Иван Антонов» и «Валентин Пикуль» отработали противоминное обеспечение корабельных сил ЧФ

Экипажи морских тральщиков «Иван Голубец», «Иван Антонов» и «Валентин Пикуль» Черноморского флота (ЧФ) осуществили противоминное обеспечение развертывания корабельных сил флота в ходе планового учения.

Ранее боевые корабли, катера и суда обеспечения ЧФ вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и приступили к переходу в назначенные морские полигоны боевой подготовки.

В рамках учения экипажи тральщиков осуществили проводку малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Ейск», а также поразили артиллерийским огнем цели, имитирующие плавающие морские мины.

Кроме того, экипажи фрегата «Адмирал Эссен», сторожевого корабля «Ладный», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Ингушетия», ракетных катеров «Набережные Челны» и «Р-60» в составе тактических групп выполнили задачи по противовоздушной обороне (ПВО) в ходе двустороннего учения с экипажами самолётов истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Корабельные расчёты ПВО обнаружили и взяли цели на сопровождение, затем после идентификации воздушных объектов уничтожили их до захода на боевой курс.

Всего в плановых учениях флота задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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