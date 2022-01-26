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26.01.2022 (15:45)

Морские пехотинцы Балтийского флота подняты по тревоге в рамках планового учения

В Калининградской области в рамках планового учения были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота.

Морские пехотинцы совершили марш на штатной технике в район учения. Во время передвижения на полигон морские пехотинцы выполнили задачи по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша.

На полигоне Хмелевка подразделения приступили к подготовке противодесантной обороны побережья. В короткие сроки развёрнуты командно-наблюдательные пункты командиров подразделений, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения, проведено инженерное оборудование обороняемого участка.

В ближайшее время морские пехотинцы Балтийского флота отработают задачи противодесантной обороны побережья с выполнением боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ , Учения
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