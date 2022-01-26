26.01.2022 (15:30)

Расчеты систем С-300В отразили ракетный удар условного противника в ходе тренировки в Московской области

Расчеты зенитных ракетных систем С-300В Западного военного округа в ходе тренировке успешно отразили ракеты, выпущенные условным противником по критически важным объектам в Московской области.

В ходе практических действий зенитчики выполнили захват, сопровождение и электронные пуски ракет. Всего подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более 15 ракет, выполнив одиночные и групповые электронные пуски.

В тренировке приняли участие свыше 100 специалистов противовоздушной обороны, было задействовано около 10 пусковых установок С-300В, а также радиолокационные станции разных диапазонов.

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