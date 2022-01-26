26.01.2022 (15:15)

В Подмосковье проходят плановые занятия по проверке боевой готовности военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО

В Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к проведению плановых занятий по проверке боевой готовности, в ходе которых военнослужащие отрабатывают получение вооружения и военной техники и убытие в районы сосредоточения.

В ходе совершения маршей и в районах сосредоточения особое внимание уделяется вопросам радиомаскировки и маскировке военной техники на местности, фортификационному и инженерному оборудованию, а также подготовке техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

Мероприятие проходит под руководством командующего гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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