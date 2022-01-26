26.01.2022 (15:00)
Военнослужащие ЦВО в Поволжье продезинфицировали больше 10 тысяч квадратных метров территории воинских частей
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Приволжском федеральном округе в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции продезинфицировали больше 10000 квадратных метров территории воинских частей.
Подразделения РХБ защиты дезинфицируют рабочие и жилые помещения, территорию вокруг зданий и сооружений. Для дезинфекции применяется специальный раствор, распыляемый с помощью переносных автономных приборов.
Военнослужащие применяют многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ-43114, стоящие на вооружении подразделений РХБ ЦВО. Работы проводятся в средствах защиты кожи, органов дыхания, лица и глаз.
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