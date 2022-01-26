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26.01.2022 (14:45)

Специалисты военного госпиталя на Камчатке применяют уникальную методику лечения от COVID-19

В военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) в Петропавловске-Камчатском освоена уникальная методика лечения пациентов, болеющих новой коронавирусной инфекцией. Медицинские специалисты с помощью новейшего водолазного барокомплекса «Спаситель» вылечили уже более 200 пациентов.

В барокомплексе задействованы две барокамеры, где одновременное лечение под наблюдением врачей-специалистов проходят четыре пациента. Для них проводится оксигенобаротерапия различными дыхательными смесями, в том числе применяется чистый кислород и кислородно-гелиевые смеси.

Применение новейшего барокомплекса позволяет военным медиками достичь полного излечения больных от инфекционного заболевания. Методика лечения разработана специалистами кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии им. Кирова С.М. и успешно применяется врачами многофункционального медицинского центра госпиталя ТОФ, которые прошли обучение на специальных курсах.

Кроме того, для лечения пациентов с COVID-19 в военном госпитале используется новейшее рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , COVID-19
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