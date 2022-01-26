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26.01.2022 (14:30)

На Камчатке для огневой поддержки морской пехоты применили вертолёты Ка-29 морской авиации ТОФ

На Камчатке экипажи вертолётов Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота отработали задачи огневой поддержки подразделений морской пехоты.

Два экипажа транспортно-боевых вертолётов провели полёты по заданному маршруту, решали тактические задачи и применение вооружения по наземным целям. Целеуказания вертолётам были осуществлены авианаводчиками и сигналами специальных дымовых указателей на тактическом поле.

Применение вертолётов для поддержки наземных подразделений морской пехоты показало высокую эффективность в повышении тактического превосходства над условным противником.

Мероприятия состоялись на полигоне Радыгино в рамках серии плановых боевых стрельб подразделений камчатского соединения морской пехоты ТОФ, к которым привлечено более 800 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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