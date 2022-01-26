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26.01.2022 (14:15)

Подразделения мотострелкового соединения ЮВО прибыли на полигон Прудбой для выполнения боевых стрельб

Подразделения мотострелкового дислоцированного в Волгоградской области соединения Южного военного округа совершили комбинированный марш на общевойсковой полигон Прудбой, где состоится двустороннее учение.

Мотострелки были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к выполнению задач. Военнослужащие совершили комбинированный марш на боевой технике из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения, отработав инженерную разведку местности, разминирование маршрута, а также отражение нападений диверсионных групп.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под общим руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

В настоящее время личный состав подразделений приступил к выполнению учебно-боевых задач в районе сосредоточения. Военнослужащие развернули командно-наблюдательные пункты (КНП), организовано сторожевое охранение, проводится фортификационное оборудование рубежей развёртывания, огневых позиций.

Одной из основных задач полевого выхода является боевое слаживание рот и равных им подразделений с выполнением учебно-боевых стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7 и боевой техники. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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