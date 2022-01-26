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26.01.2022 (14:00)

В Хабаровском крае связисты ВВО апробировали снегоход «Беркут» в учебном бою

В Хабаровском крае со связистами Восточного военного округа завершилось тактико-специальное учение (ТСУ) с использованием современных военных снегоходов.

В ходе  мероприятия были опробованы армейские снегоходы ТТМ-1901 «Беркут 2», на которых военнослужащие соединения связи ВВО отработали  задачи по оперативной доставке специальной корреспонденции в сложных зимних условиях. «Беркут» - это единственная машина, оборудованная кабиной  среди всех лыжно-гусеничных снегоходов.

Связистам необходимо было в кратчайшие сроки доставить важные документы до указанного объекта на снегоходах. На маршруте движения диверсионная группа условного противника организовала  засаду. Военнослужащие грамотно и оперативно организовали оборону возле снегоходов. Огнем из штатного стрелкового оружия «противник» был уничтожен.

Экипаж «Беркута» апробировал снегоход при движении по глубокому снежному покрову, а также при использовании техники при отражении нападения условной ДРГ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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