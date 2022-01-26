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26.01.2022 (12:45)

Главнокомандующий ВМФ посетил Военную академию МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов с рабочим визитом посетил Военную академию материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва. Он ознакомился с учебно-материальной базой, организацией образовательного процесса, а также с результатами научно-методической деятельности и достижениями академии в минувшем учебном году.

Адмирал Николай Евменов в сопровождении должностных лиц Главного командования ВМФ особое внимание уделил вопросам подготовки специалистов МТО на 5-й кафедре (организации материально-технического обеспечения ВМФ). Здесь он заслушал доклад начальника кафедры капитана 1 ранга Александра Кондачкова об ее истории, особенностях подготовки специалистов для органов тыла и МТО ВМФ, о перспективах работы по совершенствованию образовательного процесса. В своем докладе Александр Кондачков особо подчеркнул, что 33 выпускника кафедры удостоены адмиральских и генеральских званий.

Ознакомившись с инфраструктурой Военной академии МТО, адмирал Николай Евменов отметил высокий уровень ее технического оснащения и пожелал руководству и персоналу академии успехов в деле обучения специалистов материально-технического обеспечения деятельности войск и укрепления обороноспособности государства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия
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