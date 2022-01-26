26.01.2022 (13:15)

В Омской области военные автоинспекторы ЦВО проводят профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения»

Военные автоинспекторы Центрального военного округа с 17 по 31 января профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения» в Омской области. Мероприятие проводится в целях недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих - автовладельцев.

В рамках акции были проведены беседы с военнослужащими-водителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также офицеры ВАИ напомнили об ответственности, в том числе уголовной, за несоблюдение дорожного законодательства. Кроме того, специалисты ВАИ проверили состояние личного автотранспорта военнослужащих на предмет готовности транспортного средства к эксплуатации. Проверены наличие антифриза, корректность работы стеклоочистителей, тормозной системы, а также пассивных средств безопасности.

По завершении каждому военнослужащему-автовладельцу выдавалась памятка, где были указаны номера экстренных служб, по которым можно обратится при возникновении внештатных ситуаций.

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