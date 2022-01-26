Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2022 (13:15)

В Омской области военные автоинспекторы ЦВО проводят профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения»

Военные автоинспекторы Центрального военного округа с 17 по 31 января профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения» в Омской области. Мероприятие проводится в целях недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих - автовладельцев.

В рамках акции были проведены беседы с военнослужащими-водителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также офицеры ВАИ напомнили об ответственности, в том числе уголовной, за несоблюдение дорожного законодательства. Кроме того, специалисты ВАИ проверили состояние личного автотранспорта военнослужащих на предмет готовности транспортного средства к эксплуатации.  Проверены наличие антифриза, корректность работы стеклоочистителей, тормозной системы, а также пассивных средств безопасности.

По завершении каждому военнослужащему-автовладельцу выдавалась памятка, где были указаны номера экстренных служб, по которым можно обратится при возникновении внештатных ситуаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Хоккеисты ЦВО досрочно вышли в плей-офф Чемпионата по хоккею с шайбой Ночной хоккейной лиги Свердловской области
Российские инструкторы начали обучение 500 военнослужащих Таджикистана
Снайперы спецназа ЦВО отработали сопровождение колонны гумпомощи на учении под Самарой
Военнослужащие ЦВО в 2021 году получили около 9 млрд рублей в форме жилищных субсидий

Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false