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26.01.2022 (13:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в соревновании по спортивному ориентированию

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по военно-спортивному ориентированию на местности.

Соревнование проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, в котором приняло участие 20 военнослужащих.

В ходе соревнования военнослужащие закрепили навыки быстрого ориентирования на местности, умение определять на топографической карте координаты своего местоположения и объектов условного противника.

На заключительном этапе соревнования военнослужащие совершили марш-бросок на 15 километров по пересеченной местности. От военнослужащих требовалось продемонстрировать свои навыки разведки, а именно выявить объекты условного противника и нанести их на карту согласно координатам.

Призёрам соревнования вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования
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