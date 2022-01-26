26.01.2022 (13:45)
В Приднестровье с военнослужащими ОГРВ ПРРМ проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите.
В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отрабатывали действия в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.
В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта и преодолевали заражённые участки местности в составе подразделений, после чего были отработаны элементы специальной обработки обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.
Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.