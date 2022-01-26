Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2022 (13:45)

В Приднестровье с военнослужащими ОГРВ ПРРМ проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отрабатывали действия в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта и преодолевали заражённые участки местности в составе подразделений, после чего были отработаны элементы специальной обработки обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.

Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Ярославской области завершилась вакцинацию военнослужащих осеннего призыва
Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы
Спецназ ЗВО отработал огневой налёт на колонну техники и полевой лагерь условного противника на учении в Тамбовской области
В 2021 году в ЗВО почти 900 военнослужащих получили жилищные субсидии на общую сумму более 8,5 млрд рублей

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false