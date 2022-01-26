26.01.2022 (12:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Ханкале примут в обслуживание две новые котельные

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 9 (н.п. Ханкала) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) примут в обслуживание две новые котельные.

К началу нового отопительного периода 2022-2023 годов жилищно-коммунальной службой № 9 (н.п. Ханкала) планируется прием в обслуживание двух новых котельных, которые предоставят услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на 11 новых объектах специализированного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Чеченской Республики, в двух военных городках.

Также в целях качественного предоставления коммунальных услуг объектам Министерства обороны Российской Федерации в жилищно-коммунальной службе № 9 (н.п. Ханкала) в 2022 году спланировано выполнение ремонтных работ собственными силами на 39 объектах: 7 объектах казарменно жилищного фонда, 1 объекте специализированного жилищного фонда, 2 объектах теплового хозяйства, 4 объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 10 объектах электросетевого хозяйства, а также проведение работ в рамках противопожарных мероприятий на 15 объектах.

В зоне ответственности жилищно-коммунальной службы находится 20 объектов теплового хозяйства, которые предоставляют услуги теплоснабжения в 15 военных городках Минобороны России, на 268 объектов казарменно-жилищного фонда и 50 объектов специализированно-жилищного фонда, 93 объекта водопроводно-канализационного хозяйства, 400 объектов казарменно-жилищного фонда, 12 газораспределительных пунктов.

Во время отопительного периода 2021-2022 годов работа систем жизнеобеспечения осуществляется в штатном режиме, без перебоев в подаче тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения потребителям.

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