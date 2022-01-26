26.01.2022 (12:15)
Военнослужащие российской военной базы в Армении отработали обнаружение и перехват воздушных целей
Летчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчеты зенитных подразделений противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Армении выполнили учебные задачи совместно с военнослужащими дежурных смен Минобороны Армении.
В ходе учебных занятий они обнаружили и перехватили условные воздушные цели, имитирующие нарушителей воздушного пространства.
Военнослужащие подразделений ПВО отработали действия при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства. Учебно-тренировочные полеты дежурных смен выполнялись на высотах от 50 до 6 тыс. м на различных скоростях с выключенными системами опознавания.
Особое внимание во время тренировок было уделено прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации соединения ЮВО.