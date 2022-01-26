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26.01.2022 (12:00)

Связисты военной базы ЮВО в Армении приступили к отборочному этапу конкурса «Уверенный прием»

Военнослужащие подразделений связи военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приступили к отборочным мероприятиям конкурса «Уверенный прием» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

На полигоне Алагяз военнослужащие на время отработают прием и передачу сигналов, прокладку проводных линий связи. Также связисты выполнят отдельные элементы по настройке радиосистем, учебные задачи по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Особое внимание будет уделено проверке профессиональных навыков по развертыванию, маскировке и настройке полевого узла связи. Лучшие связисты примут участие в окружном этапе конкурса по выучке подразделений и специалистов связи «Уверенный прием».

Всего в отборочном этапе конкурса участвует более 100 специалистов, задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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