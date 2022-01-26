26.01.2022 (11:30)

Экипаж МРК «Махачкала» КФл успешно сдал курсовую задачу К-1



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж МРК «Махачкала» КФл успешно сдал курсовую задачу К-1

Экипаж малого артиллерийского корабля (МРК) «Махачкала» Каспийской флотилии (КФл) успешно сдал курсовую задачу К-1 в пункте базирования.

Задача К-1 является начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выходу в море для выполнения задач по предназначению.

Военнослужащие отработали нормативы по организации повседневной деятельности, приготовлению корабля к бою и походу, а также отразили удары средств воздушного нападения противника на стоянке.

Моряки-каспийцы провели корабельные учения на высоком уровне, выполнили задачи по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовили корабль к приему боезапаса и осуществили его.

Экипаж выполнил элементы ведения противовоздушной и противодиверсионной обороны, борьбы за живучесть при стоянке у причала, а также действий личного состава в зоне радиационного и химического заражения.

Дальнейшим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии станет выход в Каспийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. К выполнению данных задач моряки КФл приступят в марте текущего года.

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