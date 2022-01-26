Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2022 (11:15)

Команда военной полиции Волгоградского гарнизона ЮВО начала подготовку к окружному этапу конкурса «Страж порядка»

Военнослужащие военной полиции Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к окружному этапу конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

Более 20 военных полицейских примут участие в гонках со стрельбой из стрелкового оружия, а также в состязаниях по метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи, экстремальному вождению.

Полицейские ЮВО делают основной упор на практическую стрельбу. Личный состав отрабатывает элементы первого этапа конкурса «Огневой», выполняя боевые стрельбы из автоматов Калашникова АК-74М и пистолетов Макарова ПМ по мишеням, расположенным на удалении до 80 м.

Наиболее интересным и сложным этапом подготовки к конкурсу станет командная гонка, где военнослужащие продемонстрируют свою выносливость и физическую силу на 12-километровой дистанции, оборудованной различными препятствиями.

Всего конкурс «Страж порядка» включает четыре этапа: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных и искусственных преград на дистанции 12 км.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Авиация ЮВО отработает взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках проверки боеготовности
В Армении на военной базе Южного военного округа завершился чемпионат по гиревому спорту
Командующий войсками ЮВО начал проверку боевой готовности соединений и воинских частей округа
В Минобороны России состоялось заседание организационного комитета Международного военно-технического форума «Армия–2022»

Метки:
Южный военный округ , Конкурсы , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false