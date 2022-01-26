26.01.2022 (11:15)

Команда военной полиции Волгоградского гарнизона ЮВО начала подготовку к окружному этапу конкурса «Страж порядка»

Военнослужащие военной полиции Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к окружному этапу конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

Более 20 военных полицейских примут участие в гонках со стрельбой из стрелкового оружия, а также в состязаниях по метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи, экстремальному вождению.

Полицейские ЮВО делают основной упор на практическую стрельбу. Личный состав отрабатывает элементы первого этапа конкурса «Огневой», выполняя боевые стрельбы из автоматов Калашникова АК-74М и пистолетов Макарова ПМ по мишеням, расположенным на удалении до 80 м.

Наиболее интересным и сложным этапом подготовки к конкурсу станет командная гонка, где военнослужащие продемонстрируют свою выносливость и физическую силу на 12-километровой дистанции, оборудованной различными препятствиями.

Всего конкурс «Страж порядка» включает четыре этапа: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных и искусственных преград на дистанции 12 км.

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