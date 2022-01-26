26.01.2022 (11:00)

Ежедневно в 150-й мотострелковой дивизии ЮВО около 200 человек ревакцинируются от новой коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ежедневно в 150-й мотострелковой дивизии ЮВО около 200 человек ревакцинируются от новой коронавирусной инфекции

Ежедневно около 200 человек из числа военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) проходят ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация проводится на базе филиала окружного военного клинического госпиталя ЮВО в медицинском подразделении 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Перед процедурой пациенты проходят медицинский осмотр у врача-терапевта и инфекциониста. Также проводится тестирование на наличие антител к COVID-19.

Вакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения вакцины в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Всего от новой коронавирусной инфекции ревакцинировались более 140 тыс. военнослужащих ЮВО. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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