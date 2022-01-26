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26.01.2022 (10:45)

Морпехи Каспийской флотилии совершают марш на полигон Скорпион

Фото Видео

В рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке подразделения морской пехоты Каспийской флотилии были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к маршу комбинированным способом на полигон Скорпион.

В ходе передвижения военнослужащие отработали преодоление участков зараженной местности, а также отразили нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

По прибытии на полигон подразделения отработают широкий спектр задач, включая действия в составе подразделений и в составе соединения. Также будут проведены учебно-боевые стрельбы с применением различных видов авиации, ракетных дивизионов и корабельных групп Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Боевая подготовка
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