26.01.2022 (10:45)
Морпехи Каспийской флотилии совершают марш на полигон Скорпион
В рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке подразделения морской пехоты Каспийской флотилии были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к маршу комбинированным способом на полигон Скорпион.
В ходе передвижения военнослужащие отработали преодоление участков зараженной местности, а также отразили нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
По прибытии на полигон подразделения отработают широкий спектр задач, включая действия в составе подразделений и в составе соединения. Также будут проведены учебно-боевые стрельбы с применением различных видов авиации, ракетных дивизионов и корабельных групп Каспийской флотилии.
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