26.01.2022 (10:45)

Морпехи Каспийской флотилии совершают марш на полигон Скорпион



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морпехи Каспийской флотилии совершают марш на полигон Скорпион

В рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке подразделения морской пехоты Каспийской флотилии были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к маршу комбинированным способом на полигон Скорпион.

В ходе передвижения военнослужащие отработали преодоление участков зараженной местности, а также отразили нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

По прибытии на полигон подразделения отработают широкий спектр задач, включая действия в составе подразделений и в составе соединения. Также будут проведены учебно-боевые стрельбы с применением различных видов авиации, ракетных дивизионов и корабельных групп Каспийской флотилии.

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