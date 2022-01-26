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26.01.2022 (10:30)

В Ставропольском крае летчики армейской авиации ЮВО отработали прикрытие подразделений

В Ставропольском крае экипажи боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали прикрытие мотострелковых подразделений. В рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.

Летчики были подняты по сигналу учебной тревоги, перебазировались на запасные аэродромы, где отработали огневую поддержку мотострелковых подразделений, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в условиях горно-лесистой и равнинной местности.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, низколетящих малоскоростных воздушных объектов в ночное время.

Также экипажи вертолетов и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к переброске авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Южный военный округ , Боевая подготовка
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