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26.01.2022 (10:00)

Расчеты минометов большой мощности «Тюльпан» соединения ЮВО отработают уничтожение целей в Северной Осетии

Фото Видео

На горном полигоне Тарское в Северной Осетии пройдет тактическое учение, в ходе которого артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) отработают уничтожение целей из минометов большой мощности «Тюльпан».

Боевые расчеты нанесут сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными снарядами по движущимся колоннам условного противника, их заглубленным командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей будут определятся в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Также на 20 полигонах округа будут проведены учебно-боевые стрельбы с применением всех видов авиации, ракетных дивизионов и корабельных групп Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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