26.01.2022 (09:30)
Подразделения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО выдвинулись на полигоны Ростовской области
В Ростовской области подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей на полигоны, где будут проведены учения. Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.
Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на различном удалении от пунктов постоянной дислокации.
По прибытии в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будут проведены учения с боевой стрельбой.
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