26.01.2022 (09:45)

Хоккеисты ЦВО досрочно вышли в плей-офф Чемпионата по хоккею с шайбой Ночной хоккейной лиги Свердловской области

Хоккеисты Центрального военного округа досрочно вышли в плей-офф Чемпионата по хоккею с шайбой Ночной хоккейной лиги Свердловской области. Матч состоялся между командами «СКА ЦВО» и «Созвездие – МЧС» в дивизионе 40 +.

Игроки команды «СКА ЦВО» уверенно открыли счет, забив первую шайбу в ворота противника. Однако затем уступили сопернику, пропустив 2 гола. Команда военнослужащих-хоккеистов вырвалась в лидеры к концу второго периода со счётом 3:2.

В третьем периоде военнослужащие ЦВО в ворота соперника забили еще две шайбы, победив команду МЧС со счетом 5:2.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице