26.01.2022 (08:30)

В Уссурийске в общевойсковой армии ВВО стартовала штабная тренировка

В Уссурийске в штабе общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, стартовала штабная тренировка по управлению соединениями и воинскими частями.

В ходе тренировки будут отработаны вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб штаба армии, убытия на посты и их развертывания, организации несения дежурства, руководства проведением мероприятий боевой подготовки.

По результатам тренировки будет дана оценка слаженности работы офицеров и их умению оперативно анализировать текущую обстановку.

Цель проводимого мероприятия – совершенствование работы офицеров управления, дежурных смен и воинских частей обеспечения.

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