26.01.2022 (07:00)
Лётчики штурмовой авиации ВВО уничтожили бронетехнику условного противника в Забайкалье
В Забайкальском крае самолеты Су-25 «Грач» уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника. Пилоты штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) применили неуправляемые реактивные снаряды (НУРС) и использовали бомбовое вооружение.
При обнаружении целей летчики сообщили их местонахождение в центр управления полетами. После получения команды на открытие огня, боевыми пусками условная военная техника и живая сила противника были уничтожены.
Лётчиками штурмовиков выполнено порядка 30 самолетовылетов на полигон Мухор-Кондуй.
Индивидуальным полетным заданием для каждого пилота было преодоление зоны противовоздушной обороны «противника» с изменением высоты полета и выполнением фигур высшего пилотажа в воздухе.
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