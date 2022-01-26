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26.01.2022 (06:40)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине провели тренировку действий при различных видах радиационной и химической опасности

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине состоялась тренировка по радиационной, химической и биологической защите, в ходе которой отрабатывалась слаженность действий подразделений при поступлении условного сигнала.

В ходе тренировки с личным составом воинских частей армейского корпуса ВВО были отработаны как одиночные нормативы по применению средств РХБ защиты, так и в составе подразделений.

Кроме того, с личным составом подразделений РХБ защиты соединения была проведена тренировка по подготовке к работе приборов радиационного и химического контроля, на которой военнослужащие отработали нормативы по специальной подготовке.

Данная тренировка проводилась с целью подготовки личного состава армейского корпуса ВВО к действиям при РХБ заражении в условиях низких температур.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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