26.01.2022 (06:40)
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине провели тренировку действий при различных видах радиационной и химической опасности
С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине состоялась тренировка по радиационной, химической и биологической защите, в ходе которой отрабатывалась слаженность действий подразделений при поступлении условного сигнала.
В ходе тренировки с личным составом воинских частей армейского корпуса ВВО были отработаны как одиночные нормативы по применению средств РХБ защиты, так и в составе подразделений.
Кроме того, с личным составом подразделений РХБ защиты соединения была проведена тренировка по подготовке к работе приборов радиационного и химического контроля, на которой военнослужащие отработали нормативы по специальной подготовке.
Данная тренировка проводилась с целью подготовки личного состава армейского корпуса ВВО к действиям при РХБ заражении в условиях низких температур.