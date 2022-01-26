Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2022 (06:20)

Новыми цифровыми радиорелейными станциями укомплектованы воинские части ВВО

Партия новых цифровых радиорелейных станций поступила на вооружение войск связи Восточного военного округа (ВВО) в течение прошедшего года.

Новейшие мобильные цифровые радиорелейные станции обеспечивают быстрое построение высокоскоростной защищенной опорной сети связи воинских подразделений.

Отличительной особенностью новой станции по сравнению с типовыми станциями ранних выпусков стал ряд значительных эргономических изменений, а именно двухмашинное исполнение, что существенно повысило качество работы военнослужащих связи и надежность функционирования изделия.

Кроме того, применение новейшей элементной базы в составе аппаратуры и усовершенствованного программного обеспечения, позволяет производить разворачивание станций, точную юстировку антенн, а также высокоточную настройку режимов работы аппаратуры в автоматическом режиме. Современная цифровая электроника обеспечивает передачу цифровых потоков по трем азимутальным направлениям с динамическим выбором кодирования передаваемого сигнала.

Шасси повышенной проходимости на базе а/м КамАЗ значительно сокращает время на передвижение станции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В минувшем году воинская часть ВВО в Приморье пополнилась газотурбинными танками Т-80БВМ
В Восточном военном округе состоялась тренировка ОТРК «Искандер»
Более 80 новых автомобилей повышенной проходимости «Урал» поступили в войска ВВО в течение прошлого года
Специалисты-метеорологи ВВО провели тренировку в условиях сжатых временных нормативов

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false