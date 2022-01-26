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26.01.2022 (06:00)

В минувшем году воинская часть ВВО в Приморье пополнилась газотурбинными танками Т-80БВМ

В 2021 году на вооружение воинской части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморье, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВМ.

Танки, отличительной особенностью которых является единая газотурбинная силовая установка,  способны разгоняться до скорости более 70 км/ч. Данный образец хорошо себя зарекомендовал при эксплуатации в арктических экстремальных условиях.

Также, за счёт укомплектованности современным оборудованием, в том числе многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», доработанным газотурбинным двигателем, стабилизатором вооружения  и прибором наблюдения механика-водителя, что значительно увеличивает эффективность применения Т-80БВМ  при решении учебно-боевых задач различной степени сложности.

Перед введением современных танков в эксплуатацию и проведением практических упражнений по вождению с выполнением контрольных стрельб каждый экипаж освоил технику вождения и стрельбы на тренажерах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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